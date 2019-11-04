В центре Минска столкнулись каршеринговый автомобиль и такси

Новости Беларуси. Ночью в Минске столкнулись каршеринговый автомобиль и такси.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла ночью 4 ноября. 24-летний водитель каршерингового автомобиля Volkswagen ехал по улице Ленина в направлении улицы К. Маркса. На перекрестке проспекта Независимости – улицы Ленина произошло столкновение с такси марки Renault под управлением 47-летнего водителя.

Предварительно, таксист выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В салоне автомобиля находились три человека.