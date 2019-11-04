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В центре Минска столкнулись каршеринговый автомобиль и такси

04 ноября 2019 10:17
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Новости Беларуси. Ночью в Минске столкнулись каршеринговый автомобиль и такси.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла ночью 4 ноября. 24-летний водитель каршерингового автомобиля Volkswagen ехал по улице Ленина в направлении улицы К. Маркса. На перекрестке проспекта Независимости – улицы Ленина произошло столкновение с такси марки Renault под управлением 47-летнего водителя.  

Предварительно, таксист выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В салоне автомобиля находились три человека.  

В центре Минска столкнулись каршеринговый автомобиль и такси-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В результате ДТП пострадали оба водителя. Их доставили в медучреждение. Пассажиры были отпущены домой после осмотра.  

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.  

На минувшей неделе произошло ДТП с каршеринговым VW Polo возле Лошишцкого парка. Водителя задержали (читать далее).  

# Авария в Минске # происшествия

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