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В Бобруйске ради золота братья избили пожилую женщину

03 января 2018 10:58
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Новости Беларуси. Разбойное нападение в Бобруйске. Два брата проникли в квартиру местного индивидуального предпринимателя, избили его мать и украли изделия из золота.

Бобруйский отдел СК возбудил уголовное дело. Молодым людям 30 и 26 лет.

По предварительным данным, подозреваемые украли у ИП ключ.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:
Бобруйским межрайоным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении двух братьев, 1987 и 1991 годов рождения, подозреваемых в разбое, совершенном с проникновением в жилище группой лиц (ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Незамедлительно на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В результате скоординированных действий правоохранительных органов в кратчайшие сроки была установлена общая картина произошедшего.

Молодые люди ранее были судимы за незаконное завладение чужим имуществом.

Назначен ряд экспертиз.

Три года назад в Бобруйске произошли три разбойных нападения, которые были раскрыты при помощи случайных прохожих – здесь подробнее.

# происшествия # Нападение # Оксана Соленюк

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