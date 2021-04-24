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Во Франции правоохранители задержали трёх человек после нападения на сотрудницу полиции в Рамбуйе

24 апреля 2021 12:28
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Новости Франции. Во Франции правоохранители задержали трех человек после того, как злоумышленник напал на сотрудницу полиции в Рамбуйе под Парижем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции правоохранители задержали трёх человек после нападения на сотрудницу полиции в Рамбуйе-1

Мужчина произвел атаку в помещении комиссариата, нанеся женщине ножевые ранения, в результате которых она вскоре скончалась. Нападавший был застрелен на месте офицером полиции.

Во Франции правоохранители задержали трёх человек после нападения на сотрудницу полиции в Рамбуйе-4

Злоумышленник был родом из Туниса и незаконно прибыл во Францию в 2009 году. Во время атаки он выкрикивал исламские лозунги. Кроме того, в телефоне нападавшего было обнаружено видео, посвященное джихаду. Премьер Франции уже назвал нападение терактом.

# Нападение # Фотофакт

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