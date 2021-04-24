Во Франции правоохранители задержали трёх человек после нападения на сотрудницу полиции в Рамбуйе

Новости Франции. Во Франции правоохранители задержали трех человек после того, как злоумышленник напал на сотрудницу полиции в Рамбуйе под Парижем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции правоохранители задержали трех человек после того, как злоумышленник напал на сотрудницу полиции в Рамбуйе под Парижем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина произвел атаку в помещении комиссариата, нанеся женщине ножевые ранения, в результате которых она вскоре скончалась. Нападавший был застрелен на месте офицером полиции.
Злоумышленник был родом из Туниса и незаконно прибыл во Францию в 2009 году. Во время атаки он выкрикивал исламские лозунги. Кроме того, в телефоне нападавшего было обнаружено видео, посвященное джихаду. Премьер Франции уже назвал нападение терактом.