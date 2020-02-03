В Бобруйске обнаружено тело женщины с признаками криминальной смерти

Новости Беларуси. Вечером 2 февраля в Бобруйске была обнаружена женщина без признаков жизни.
Как сообщает Следственный комитет, к месту происшествия была направлена СОГ. Погибшей оказалась 41-летняя местная жительница. Установлено, что её смерть носит криминальный характер.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Фото: Следственный комитет
Накануне случившегося женщина находилась в гостях у 44-летнего мужчины, он задержан в качестве подозреваемого. В квартире задержанного обнаружены вещи погибшей.
Расследование продолжается.
Несколько недель назад в Щучинском районе погиб мужчина.
На его теле были ножевые ранения – здесь подробности.