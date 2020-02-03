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В Бобруйске обнаружено тело женщины с признаками криминальной смерти

03 февраля 2020 13:51
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Новости Беларуси. Вечером 2 февраля в Бобруйске была обнаружена женщина без признаков жизни. 

Как сообщает Следственный комитет, к месту происшествия была направлена СОГ. Погибшей оказалась 41-летняя местная жительница. Установлено, что её смерть носит криминальный характер. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

В Бобруйске обнаружено тело женщины с признаками криминальной смерти -1

Фото: Следственный комитет 

Накануне случившегося женщина находилась в гостях у 44-летнего мужчины, он задержан в качестве подозреваемого. В квартире задержанного обнаружены вещи погибшей. 

Расследование продолжается. 

Несколько недель назад в Щучинском районе погиб мужчина. 

На его теле были ножевые ранения – здесь подробности

# Убийство # происшествия

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