В Бобруйске обнаружено тело женщины с признаками криминальной смерти

Как сообщает Следственный комитет, к месту происшествия была направлена СОГ. Погибшей оказалась 41-летняя местная жительница. Установлено, что её смерть носит криминальный характер.

Новости Беларуси. Вечером 2 февраля в Бобруйске была обнаружена женщина без признаков жизни.

Накануне случившегося женщина находилась в гостях у 44-летнего мужчины, он задержан в качестве подозреваемого. В квартире задержанного обнаружены вещи погибшей.

Расследование продолжается.

Несколько недель назад в Щучинском районе погиб мужчина.