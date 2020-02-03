В Ольшанах школьник за рулём «ВАЗ» сбил двух 16-летних подростков

Новости Беларуси. 2 февраля около половины девятого вечера в агрогородке Ольшаны Столинского района автомобиль сбил двух школьников.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 16-летний местный житель без водительских прав находился за рулём «ВАЗ-2109».

Во время движения по улице Советской машина наехала на двух 16-летних подростков. Пешеходы шли по правому краю проезжей части.

Школьники получили травмы и были госпитализированы. Водитель был трезв, «ВАЗ» эксплуатировался без регистрационных знаков и «страховки». По факту ДТП ведётся проверка.

На прошлой неделе в Могилёве ребёнок подозревался в угоне автомобиля у отца.