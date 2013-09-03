В Бобруйске мужчина погиб, пытаясь сделать врезку в газопровод. Тело 12 часов пролежало в траншее

Новости Беларуси. Ремонтные работы в 5 км от Бобруйска обернулись трагедией. На своём дачном участке 50-летний мужчина вырыл траншею и попытался сделать врезку в газовую трубу. При этом труба газоснабжения не отключалась.

Юлия Гончарова, официальный представитель СК Беларуси (в комментарии БЕЛТА):

По версии следствия, затем произошел большой выхлоп природного газа из трубы, в результате которого мужчина от отравления скончался на месте. Эту версию подтверждают эксперты, по словам которых смерть наступила в результате удушья.

Тело мужчины спустя 12 часов обнаружила дочь. Стало быть, газ из трубы на протяжении полусуток выходил наружу. Представитель Следственного комитета подчёркивает: последствия могли быть гораздо серьёзнее, если бы поблизости оказался открытый источник огня.

Напомним, этим летом в Минске во время прокладки электрокабеля рабочие повредили газопровод. Для того, чтобы ликвидировать аварию, от газоснабжения пришлось отключить несколько предприятий (смотрите видео).