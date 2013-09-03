Медведь загрыз рыбака в России. Хищника ещё не поймали

Новости России. В районе поселка Оссора на севере Камчатки, где произошла трагедия, работают спасательные службы. Хищника ищут полицейские и охотоведы.

Растерзанное тело мужчины обнаружили в полутора километрах от посёлка. Судя по всему, зверь напал на рыбака у дороги и утащил его в кусты. Там голодный медведь приступил к жестокой расправе: растерзал тело и снял скальп.

Пресс-служба краевого УМВД:

В дежурную часть отдела полиции в поселке Оссора Карагинского района поступило сообщение от местного жителя о том, что в полутора километрах на север от поселка на берегу реки Первой им обнаружены признаки того, что медведь загрыз человека. Также неподалеку на дороге найдены рюкзак и удочка.

Как сообщают информагентства, в лапы хищника угодил 54-летний безработный мужчина. Рано утром он в одиночку ушёл рыбачить. Ружьё мужчина оставил дома, хотя знал о медведях, гуляющих по лесу.

Камчатский бурый медведь – один из самых крупных в мире. Вес самца достигает 700 килограммов. Длина его тела – около трех метров.



Напомним, летом прошлого года медведь-призрак ни на шутку перепугал жителей Гомельской области. Дикого зверя впервые увидели в Калинковичском районе, затем дачники встретили его всего в 5 километрах от Светлогорска. Специалисты утверждали, что медведь пришлый: в этом регионе косолапые давно не обитают. Несколько ночей подряд местные жители слышали, как где-то поблизости ревёт медведь. Правда, его так и не видели. За время своих странствий хищник ни разу не проявил агрессии (смотрите видео).