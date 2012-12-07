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В Бобруйске молодой человек украл светофор из-за несостоявшегося свидания

07 декабря 2012 06:39
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Новости Беларуси. В Бобруйске на пересечении улиц Гагарина и Гоголя был похищен пешеходный светофор. Его стоимость 1 миллион 788 тыс. бел. руб.

Грабителя нашли быстро. Как выяснилось, 25-летний безработный житель деревни Гороховка был расстроен тем, что на назначенное свидание не пришла девушка. Досада и подтолкнула его на совершение кражи. Как сообщает «Рэспублiка», светофору молодой человек придумал необычное применение: сделать светомузыку.

Оксана Соленюк, официальный представитель Управления следственного комитета Могилевской области:
Молодой человек ранее к ответственности не привлекался, но нашли его быстро. Снимая светофор, он оставил отпечатки пальцев, которые оказались в базе данных военкомата.

Сейчас парню грозит уголовное наказание до трех лет лишения свободы.

# происшествия # Кража

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