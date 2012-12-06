На Филиппинах бушует тайфун «Пабло». В списках погибших – почти 500 человек

Новости Филиппин. На Филиппинах идет массовая эвакуация населения. К островам приблизился тайфун «Пабло» - самый сильный в этом году. В безопасные места уже перевезены более 50 тысяч человек. Они размещены в центрах временного содержания.

Некоторые территории Филиппин, которые первыми стоят на пути стихийного бедствия, уже затоплены. В целях безопасности отменена часть авиа- и морских рейсов, отключается электроэнергия.

Наиболее мощный удар принял на себя Минданао - второй по величине остров архипелага. Ветер, порывы которого достигали 200 километров в час, вырывал с корнем деревья, срывал крыши с домов и попросту сносил ветхие здания. Жертвами стихийного бедствия стали уже более 80 человек. Многие пропали без вести. На улицах горы мусора, поваленные деревья и столбы линий электропередач.

По всему острову - масштабные отключения электричества. В некоторых районах — наводнения.

За минувший год жертвами тайфунов стали свыше 1,5 тысяч человек. Каждый десятый житель страны так или иначе пострадал от стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 6 декабря 2012 года

На Филиппинах растет число жертв самого сильного за последние 20 лет тайфуна. В списках погибших уже почти полтысячи человек. Без вести пропали сотни местных жителей. Многих унесли селевые потоки, кто-то погиб под руинами зданий.

В результате разгула стихии серьезно повреждены или вовсе уничтожены почти пять тысяч домов. В эвакуационных центрах находятся около 200 тысяч человек. Многие из них возвращаться уже некуда. Людям нужны лекарства, сухая одежда и палатки.