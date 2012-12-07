Минчанин поджёг собственную квартиру - так он отомстил жене

Новости Минска. Месть с огоньком. 30-летний минчанин поджёг свою собственную квартиру. Такой демарш мужчина устроил своим родным в отместку за то, что жена не давала денег на выпивку и отчитывала за нетрезвые вечеринки.

Свою месть мужчина продумал до мелочей: дождался, пока жена уйдет на работу, отвел ребенка в садик, спрятал документы, а затем сам сообщил о пожаре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антон Санкевич, пресс-офицер РУВД Октябрьского района:

Следует отметить, что он достаточно скрупулезно готовился к встрече с правоохранителями, заранее собрав предметы личной гигиены, белье и личные вещи, сложил все это в пакетик и направился в сторону общественного транспорта. После того, как приехала МЧС, он еще засекал на мобильном телефоне скорость приезда службы, направился в магазин, где приобрел одну бутылку водки, выпил ее, и, находясь там, начал оскорблять сотрудников милиции. В настоящее время материалы проверки по данному происшествию переданы в Следственный комитет, а гражданину грозит долгий и трудоемкий ремонт.

Квадратные метры злоумышленнику подарила его мать в надежде, что сын образумится. До инцидента его трижды судили.