В Бобруйске из-за падения рентгенаппарата в больнице скорой помощи погиб мужчина

Новости Беларуси. В Бобруйске в больнице скорой помощи погиб рабочий.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Оксану Соленюк, трагедия случилась 31 января в одном из филиалов больницы скорой помощи.

Погибший работал у демонтированного рентгенаппарата. По предварительным данным, часть аппарата или он сам могли придавить мужчину насмерть.

Выясняются причины произошедшего. Проводится проверка. По словам правоохранителей, инцидент мог быть несчастным случаем.

Накануне в Жабинке погиб рабочий.