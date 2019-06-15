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В Минске монтажник упал с высоты второго этажа и погиб

15 июня 2019 13:32
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Новости Беларуси. Утром 15 июня в Минске после падения с высоты погиб монтажник.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет, на стройке во время выполнения работ мужчина упал с высоты второго этажа. Рабочий погиб.  

На место происшествия выбывала СОГ. Изымались документы организации, были опрошены очевидцы, назначено проведение судмедэкспертизы.  

Устанавливаются детали случившегося.  

В конце весны 2019 года в Берёзовском районе 19-летний рабочий упал с крыши цеха предприятия.  

Пострадавший был доставлен в больницу – подробнее здесь.  

# Гибель рабочего # происшествия

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