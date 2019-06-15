В Минске монтажник упал с высоты второго этажа и погиб

Новости Беларуси. Утром 15 июня в Минске после падения с высоты погиб монтажник.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет, на стройке во время выполнения работ мужчина упал с высоты второго этажа. Рабочий погиб.

На место происшествия выбывала СОГ. Изымались документы организации, были опрошены очевидцы, назначено проведение судмедэкспертизы.

Устанавливаются детали случившегося.

В конце весны 2019 года в Берёзовском районе 19-летний рабочий упал с крыши цеха предприятия.