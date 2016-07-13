В Бобруйске 7-летняя девочка подставила стульчик и выпала с балкона 4-го этажа

Новости Беларуси. С многочисленными травмами семилетняя девочка доставлена в больницу.

Трагедия произошла в момент, когда ребенок остался дома один.



Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:

12 июля текущего года в Бобруйске с балкона квартиры на четвертом этаже дома, расположенного на улице Крылова, выпала семилетняя девочка. По некоторым данным девочка подставила стульчик и выпрыгнула. Точные обстоятельства инцидента выясняют следователи Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета.

Напомним, июль, к несчастью, ознаменовался трагической чередой несчастных случаев.

1 июля в Гродно девочка выпала из окна вместе с москитной сеткой. 2 июля в Минске мальчик упал с балкона. На следующий день ребенок падает из окна шестого этажа. 4 июля, Лоев, девочка – с четвертого.

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