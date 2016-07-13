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В Бобруйске 7-летняя девочка подставила стульчик и выпала с балкона 4-го этажа

13 июля 2016 13:13
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Новости Беларуси. С многочисленными травмами семилетняя девочка доставлена в больницу.

Трагедия произошла в момент, когда ребенок остался дома один.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:
12 июля текущего года в Бобруйске с балкона квартиры на четвертом этаже дома, расположенного на улице Крылова, выпала семилетняя девочка. По некоторым данным девочка подставила стульчик и выпрыгнула. Точные обстоятельства инцидента выясняют следователи Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета.

Напомним, июль, к несчастью, ознаменовался трагической чередой несчастных случаев.

1 июля в Гродно девочка выпала из окна вместе с москитной сеткой. 2 июля в Минске мальчик упал с балкона. На следующий день ребенок падает из окна шестого этажа. 4 июля, Лоев, девочка – с четвертого.

Незакрытые балконы, москитные сетки, табуретки, по которым легко подобраться к открытому окну. Детская шалость и взрослая невнимательность. Как уберечь от беды самое дорогое – что советуют психологи? (здесь подробнее)

# происшествия # Несчастный случай # Оксана Соленюк

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