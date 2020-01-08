В Логойске Audi насмерть сбил 48-летнего пешехода

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом произошло в Логойске.
По информации УВД Минского облисполкома, авария случилась вечером седьмого января.
Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом произошло в Логойске.
По информации УВД Минского облисполкома, авария случилась вечером седьмого января.
Фото: УВД Миноблисполкома
За рулем автомобиля Audi находился 23-летний водитель. Он совершил наезд на 48-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм.
В конце декабря в Пуховичском районе водитель сбил пешехода насмерть и скрылся – здесь подробнее.