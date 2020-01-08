Прямой эфир

В Логойске Audi насмерть сбил 48-летнего пешехода

08 января 2020 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом произошло в Логойске.  

По информации УВД Минского облисполкома, авария случилась вечером седьмого января.  

В Логойске Audi насмерть сбил 48-летнего пешехода -1

Фото: УВД Миноблисполкома  

За рулем автомобиля Audi находился 23-летний водитель. Он совершил наезд на 48-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.  

В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм.  

В конце декабря в Пуховичском районе водитель сбил пешехода насмерть и скрылся – здесь подробнее.  

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Крупском районе мужчина повредил на кладбище 22 надгробия и памятник
08 января 2020 14:00

В Крупском районе мужчина повредил на кладбище 22 надгробия и памятник

Житель Слуцка выстрелил в себя из травматического оружия
08 января 2020 10:23

Житель Слуцка выстрелил в себя из травматического оружия

Разыскивается 14-летняя жительница Минска, которая ушла из детдома
08 января 2020 09:53

Разыскивается 14-летняя жительница Минска, которая ушла из детдома