В Логойске Audi насмерть сбил 48-летнего пешехода

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом произошло в Логойске.

За рулем автомобиля Audi находился 23-летний водитель. Он совершил наезд на 48-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм.