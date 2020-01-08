В Крупском районе мужчина повредил на кладбище 22 надгробия и памятник

Женщина пришла на кладбище и увидела, что были повреждены надгробные памятники, три их которых – на могилах ее родственников.

По информации УВД Миноблисполкома, происшествие случилось 7 января. Сообщение правоохранители получили от 51-летней жительницы г.п. Холопеничи.

Новости Беларуси. В Крупском районе вандал повредил 22 надгробия и памятник.

Фото: УВД Миноблисполкома

Следственно-оперативная группа установила, что были повреждены 22 надгробных памятника на сумму 320 рублей. Также был поврежден памятник «Братская могила 1944 года», который является историко-культурной ценностью Республики Беларусь.

По подозрению в совершенном преступлении задержан местный житель. Он водворен в ИВС.

По факту хулиганских действий проводится проверка.