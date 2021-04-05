«В ближайшие дни приступаем к устранению разрушения». В Минобороны прокомментировали ДТП под Осиповичами

Военнослужащий-срочник на самоходной пусковой установке на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома в деревне Моисеевичи под Осиповичами. К счастью, никто не пострадал. Исправна и военная техника.

Леонид Васько, сын хозяйки дома:

Это внештатная ситуация, при которой, конечно, какая на кого обида. Ну, обижаться на кого? Здесь нет. Точно так же, как если бы другой человек ехал бы на машине и заехал в дом. На кого обижаться? Ну, это можно сказать, стечение обстоятельств.