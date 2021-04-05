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«В ближайшие дни приступаем к устранению разрушения». В Минобороны прокомментировали ДТП под Осиповичами

05 апреля 2021 16:35
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Новости Беларуси. В Минобороны начали проверку по факту ДТП во время марша ракетного дивизиона на полигон Гожский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В ближайшие дни приступаем к устранению разрушения». В Минобороны прокомментировали ДТП под Осиповичами-1

Военнослужащий-срочник на самоходной пусковой установке на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома в деревне Моисеевичи под Осиповичами. К счастью, никто не пострадал. Исправна и военная техника.

«В ближайшие дни приступаем к устранению разрушения». В Минобороны прокомментировали ДТП под Осиповичами-4

Леонид Васько, сын хозяйки дома:
Это внештатная ситуация, при которой, конечно, какая на кого обида. Ну, обижаться на кого? Здесь нет. Точно так же, как если бы другой человек ехал бы на машине и заехал в дом. На кого обижаться? Ну, это можно сказать, стечение обстоятельств.

«В ближайшие дни приступаем к устранению разрушения». В Минобороны прокомментировали ДТП под Осиповичами-7

Андрей Лагуновский, заместитель начальника управления Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Беларуси:
Произвели расчет необходимых строительных материалов для восстановления и в ближайшие дни приступаем к устранению разрушения.

«В ближайшие дни приступаем к устранению разрушения». В Минобороны прокомментировали ДТП под Осиповичами-10

Военные специалисты 5 апреля оперативно выехали на место происшествия. Они произвели расчеты, сделали необходимые замеры. В результате повреждения жилого дома полностью устранит воинская часть.

# Авария в Могилевской области # происшествия # Леонид Васько # Андрей Лагуновский # Фотофакт

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