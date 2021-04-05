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​​​​​​​Люлька сорвалась с высоты 17 этажа. В Минске при проведении строительных работ погиб мужчина

05 апреля 2021 13:41
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Новости Беларуси. В Минске при проведении строительных работ оборвалась люлька с рабочими. О происшествии спасателям сообщил очевидец. На его глазах с высоты 17 этажа в новом многофункциональном комплексе упал подъемник с двумя людьми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

​​​​​​​Люлька сорвалась с высоты 17 этажа. В Минске при проведении строительных работ погиб мужчина-1

На месте инцидента бригада МЧС обнаружила 25-летнего мужчину без признаков жизни. Второй рабочий не пострадал. Его еще до прибытия спасателей извлекли из люльки коллеги.

​​​​​​​Люлька сорвалась с высоты 17 этажа. В Минске при проведении строительных работ погиб мужчина-4

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работали следователи.

# Гибель рабочего # происшествия # Фотофакт

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