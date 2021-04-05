Люлька сорвалась с высоты 17 этажа. В Минске при проведении строительных работ погиб мужчина
Новости Беларуси. В Минске при проведении строительных работ оборвалась люлька с рабочими. О происшествии спасателям сообщил очевидец. На его глазах с высоты 17 этажа в новом многофункциональном комплексе упал подъемник с двумя людьми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На месте инцидента бригада МЧС обнаружила 25-летнего мужчину без признаков жизни. Второй рабочий не пострадал. Его еще до прибытия спасателей извлекли из люльки коллеги.
Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работали следователи.