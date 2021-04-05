​​​​​​​Люлька сорвалась с высоты 17 этажа. В Минске при проведении строительных работ погиб мужчина

Новости Беларуси. В Минске при проведении строительных работ оборвалась люлька с рабочими. О происшествии спасателям сообщил очевидец. На его глазах с высоты 17 этажа в новом многофункциональном комплексе упал подъемник с двумя людьми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.