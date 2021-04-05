«Малыша извлекли сотрудники РОЧС ниже по течению». В Борисовском районе утонул пятилетний ребёнок

Новости Беларуси. В Борисовском районе утонул пятилетний ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трагедия случилась в считанные минуты, когда у берега без присмотра родителей остались брат и сестра.

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:

Семья отдыхала на берегу реки Сха вблизи деревни Житьково Борисовского района. Сестра в возрасте 9 лет и брат в возрасте 5 лет отошли на берег для того, чтобы бросать хлеб в воду. Сестра ненадолго отлучилась, а когда вернулась, брата уже не было. Малыша извлекли сотрудники РОЧС ниже по течению воды около 16 часов 4 апреля.