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«Малыша извлекли сотрудники РОЧС ниже по течению». В Борисовском районе утонул пятилетний ребёнок

05 апреля 2021 13:43
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Новости Беларуси. В Борисовском районе утонул пятилетний ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трагедия случилась в считанные минуты, когда у берега без присмотра родителей остались брат и сестра.

«Малыша извлекли сотрудники РОЧС ниже по течению». В Борисовском районе утонул пятилетний ребёнок-1

Семья проводила время, отдыхая на природе возле деревни Житьково.

«Малыша извлекли сотрудники РОЧС ниже по течению». В Борисовском районе утонул пятилетний ребёнок-4

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:
Семья отдыхала на берегу реки Сха вблизи деревни Житьково Борисовского района. Сестра в возрасте 9 лет и брат в возрасте 5 лет отошли на берег для того, чтобы бросать хлеб в воду. Сестра ненадолго отлучилась, а когда вернулась, брата уже не было. Малыша извлекли сотрудники РОЧС ниже по течению воды около 16 часов 4 апреля.

«Малыша извлекли сотрудники РОЧС ниже по течению». В Борисовском районе утонул пятилетний ребёнок-7

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

# Утопления # происшествия # Елена Крупенина # Фотофакт

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