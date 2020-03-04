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В Берёзе местный житель разбирал боеприпас – произошёл взрыв

04 марта 2020 13:35
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Новости Беларуси. Утром 4 марта в Берёзе местный житель получил травму. 

Как сообщает Следственный комитет, 44-летний мужчина во дворе частного дома разбирал металлолом. В среду гражданин занимался взрывателем боеприпаса. В какой-то момент произошёл взрыв. 

Житель Берёзы получил травмы и был госпитализирован. Находившийся рядом с ним брат не пострадал. 

На месте происшествия обнаружены более десяти не представляющих опасности элементов бомб без содержания взрывчатых веществ и средств взрывания. 

По факту случившегося проводится проверка. 

# Взрыв # происшествия

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