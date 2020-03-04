В Берёзе местный житель разбирал боеприпас – произошёл взрыв

Новости Беларуси. Утром 4 марта в Берёзе местный житель получил травму.
Как сообщает Следственный комитет, 44-летний мужчина во дворе частного дома разбирал металлолом. В среду гражданин занимался взрывателем боеприпаса. В какой-то момент произошёл взрыв.
Житель Берёзы получил травмы и был госпитализирован. Находившийся рядом с ним брат не пострадал.
На месте происшествия обнаружены более десяти не представляющих опасности элементов бомб без содержания взрывчатых веществ и средств взрывания.
По факту случившегося проводится проверка.