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В Орше местный житель устроил разгром в закрытом магазине

04 марта 2020 13:17
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Новости Беларуси. Ночью в Орше мужчина возвращался домой и разгромил магазин. 

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, местный житель проник в закрытый магазин, разбив стеклянную дверь. После этого гражданин начал ломать мебель, оборудование и портить продукты, которые были разложены на прилавках. 

Прибывшие правоохранители задержали 35-летнего мужчину. Ранее подозреваемый имел проблемы с законом из-за краж и угонов. Поскольку фигурант был пьян, он не смог объяснить мотивы своих действий. 

Возбуждено уголовное дело. Ущерб оценивается примерно в 6 тысяч рублей. 

Месяцем ранее в Светлогорске был разбит инфокиоск.

В правонарушении подозревался нетрезвый 14-летний школьник – подробнее здесь

# Хулиганство # происшествия

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