В Орше местный житель устроил разгром в закрытом магазине

Новости Беларуси. Ночью в Орше мужчина возвращался домой и разгромил магазин.
Как сообщает УВД Витебского облисполкома, местный житель проник в закрытый магазин, разбив стеклянную дверь. После этого гражданин начал ломать мебель, оборудование и портить продукты, которые были разложены на прилавках.
Прибывшие правоохранители задержали 35-летнего мужчину. Ранее подозреваемый имел проблемы с законом из-за краж и угонов. Поскольку фигурант был пьян, он не смог объяснить мотивы своих действий.
Возбуждено уголовное дело. Ущерб оценивается примерно в 6 тысяч рублей.
Месяцем ранее в Светлогорске был разбит инфокиоск.
В правонарушении подозревался нетрезвый 14-летний школьник – подробнее здесь.