В Орше местный житель устроил разгром в закрытом магазине

Новости Беларуси. Ночью в Орше мужчина возвращался домой и разгромил магазин.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, местный житель проник в закрытый магазин, разбив стеклянную дверь. После этого гражданин начал ломать мебель, оборудование и портить продукты, которые были разложены на прилавках.

Прибывшие правоохранители задержали 35-летнего мужчину. Ранее подозреваемый имел проблемы с законом из-за краж и угонов. Поскольку фигурант был пьян, он не смог объяснить мотивы своих действий.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб оценивается примерно в 6 тысяч рублей.

Месяцем ранее в Светлогорске был разбит инфокиоск.