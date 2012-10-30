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В Берлине дикий кабан растерзал четырёх жителей и полицейского

30 октября 2012 10:16
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Новости Германии. Дикий кабан напал на 74-летнего мужчину, затем ранил престарелую пенсионерку, а после покусал 24-летнюю женщину.

Когда на место происшествия прибыл наряд полиции, кабан набросился на одного из стражей порядка. Животное искусало ноги полицейского, прежде чем он достал пистолет и застрелил 120 килограммового зверя. Кабан был застрелен полицейским из табельного оружия.

Напомним, в сентябре дикий кабан растерзал 74-летнего мужчину в Пинском районе. Дикий кабан на протяжении нескольких часов бегал по сельскохозяйственным угодьям, ломая заборы и пугая людей. Перебравшись через мелиоративный канал, он пробрался во двор к 74-летнему пенсионеру. Мужчина в это время находился на веранде. Кабан набросился на жертву и нанёс тяжёлые травмы.

Очевидцы предполагают, что агрессию животного вызвала уборка кукурузы: «загнанный в угол» зверь в поисках укрытия рванул в сторону деревни. Некоторые сельчане, испугавшись разъярённого кабана, прятались на чердаках.

# происшествия # Нападение

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