Прямой эфир

В Боливии неизвестные подожгли популярного журналиста в прямом эфире

30 октября 2012 09:23
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Новости Боливии. Нападение на Фернандо Видаль, популярного радиоведущего Боливии было совершено вчера прямо во время прямого эфира. Четверо неизвестных в масках ворвались в студию радиостанции в городе Якуиба на границе с Аргентиной, облили ведущего бензином и подожгли.

78-летний мужчина с ожогами лица, рук и груди доставлен в реанимацию.

По словам приемного сына ведущего, нападение совершено по политическим мотивам, так как журналист неоднократно критиковал региональные власти. Очевидцы утверждают: в момент нападения ведущий сообщал о фактах контрабандистской деятельности в приграничных районах страны.

По горячим следам полиция задержала нескольких подозреваемых. Ведётся расследование.

Губернатор департамента Санта-Крус Рубен Костас потребовал чтобы органы государственной власти в срочном порядке провели объективное расследование и наказали преступников.

# происшествия # Пожар

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