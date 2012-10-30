Двойной наезд на пешеходном переходе в Минске. 23-летняя девушка скончалась на месте

Новости Беларуси. 23-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Минске. 28 октября вечером на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Независимости на неё был совершен двойной наезд. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

24-летний водитель Renault Laguna двигался в направлении улицы Рогачевского. После чего она попала под колеса фуры.

По словам автомобилиста, девушку на нерегулируемом пешеходном переходе он не заметил. Водитель грузовика пытался скрыться с места происшествия, но был задержан неравнодушным свидетелем. Он преследовал нарушителя по Логойской трассе и на одном из участков дороги перегородил тому дорогу.

Водитель грузовика признался, что просто не почувствовал удара. И это не смотря на то, что автопоезд "вез" на себе улику - капюшон от куртки погибшей.

По информации ГАИ, оба водителя были трезвыми. В отношении обоих возбуждено уголовное дело.

Представитель пресс-службы Минской ГАИ:

Сначала девушку сбил Renault Laguna. Водитель был в шоке и ничего толком пояснить не мог. Затем был совершен наезд фурой с польскими номерами. Дальнобойщик (им оказался белорус) не остановился и поехал дальше. Водитель Audi со встречного направления, увидев, что произошло, поехал за ним. Примерно через три километра догнал. Но тот стал отрицать, что было ДТП, и поехал дальше. Тогда водитель Audi сообщил обо всем на спецлинию 102 и вел преследование до того момента, пока дальнобойщика не задержали сотрудники милиции. Это произошло в 30 километрах от города.

По информации сотрудников ГАИ, на нерегулируемом пешеходном переходе, где и произошла трагедия, должен быть установлен светофор.

Представитель пресс-службы Минской ГАИ:

Поскольку на данном участке пр. Независимости одним из главных объектов притяжения будут автоцентры, уже существующие и строящиеся, то это должно быть сделано за счет дилера. Однако срок по законодательству мы установить не можем. А установка светофора не является для него приоритетной задачей и была отложена на потом. В результате произошла трагедия. Этот вопрос будет обсуждаться на городской комиссии по повышению безопасности на дорогах.