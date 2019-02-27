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Почти месяц слежки. В Солигорске задержан 18-летний наркодилер

27 февраля 2019 18:40
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Новости Беларуси. 18-летнего закладчика психотропов задержали в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ранее он уже имел проблемы с законом, в этот раз оперативники наблюдали за ним почти месяц.

Почти месяц слежки. В Солигорске задержан 18-летний наркодилер-1

Во время операции изъято почти 30 граммов синтетики. Товар молодой наркодилер получал через хранилища. Возбуждено уголовное дело.

Почти месяц слежки. В Солигорске задержан 18-летний наркодилер-4

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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