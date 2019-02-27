Почти месяц слежки. В Солигорске задержан 18-летний наркодилер

Новости Беларуси. 18-летнего закладчика психотропов задержали в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ранее он уже имел проблемы с законом, в этот раз оперативники наблюдали за ним почти месяц.
Новости Беларуси. 18-летнего закладчика психотропов задержали в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ранее он уже имел проблемы с законом, в этот раз оперативники наблюдали за ним почти месяц.
Во время операции изъято почти 30 граммов синтетики. Товар молодой наркодилер получал через хранилища. Возбуждено уголовное дело.