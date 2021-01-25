За пятницу и выходные в Минской области произошло более ста аварий. ГАИ просит водителей быть внимательнее

Новости Беларуси. За пятницу и выходные на территории Минской области произошло три ДТП, в результате которых один человек погиб, двое получили травмы. Также сводку пополнили 108 аварий без пострадавших, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основная причина – невнимательность и несоблюдение водителями правил дорожного движения.

Вероника Сайко, корреспондент:

Есть такие ДТП, которые предугадать невозможно. Едешь по темной трассе, а тут посреди дороги лежит человек. И, скорее всего без фликера, а еще, бывало, в нетрезвом состоянии. Такой случай произошел в Борисовском районе. Водитель этой Skoda точно не забудет тот день. Пятница, девять вечера, ничего не предвещало беды. Вот только 62-летний пешеход решил прилечь отдохнуть на проезжей части, он погиб сразу на месте. Проводится проверка. Правда, человека уже не вернуть. И нервы водителя тоже.

Следующая авария случилась в Дзержинском районе. 62-летний водитель легковушки проезжал деревню Петковичи, двигался в сторону Минска. Туда же направлялся и погрузчик. Внезапно произошло столкновение.

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома:

В результате аварии водитель автомобиля Volkswagen с полученными травмами госпитализирован. Известно, что на автомобиле были установлены на передней оси зимние шины на задней – летние. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля отвлекся за рулем. Невнимательность водителя стала причиной аварии и в Молодечно, на улице Великий Гостинец. Женщина 50 лет переходила улицу на зеленый сигнал светофора. Но водитель, который поворачивал налево, не заметил ее. Ирина Сапунова:

В результате наезда женщина получила телесные повреждения, но госпитализация ей не потребовалась. Это лишь несколько примеров. Всего за три дня сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 2 000 правонарушений. В сводку попали 28 нетрезвых водителей и 80 бесправников. Ирина Сапунова:

Отличились своей безответственностью 304 пешехода-нарушителя, из которых 87 находились в состоянии опьянения на проезжей части, 141 пешеход подверг себя опасности, не обозначив себя в темное время суток световозвращающими элементами. Нарушители привлечены к административной ответственности.