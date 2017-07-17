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В Березино при пожаре в частном доме погиб спасатель

17 июля 2017 07:30
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Новости Беларуси. Обстоятельства трагического инцидента выясняют в Березино. При пожаре взорвался газовый баллон, в результате чего погиб спасатель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Березино при пожаре в частном доме погиб спасатель-1

Ночью в городе горел частный дом. Когда расчет прибыл на место, полыхала веранда. В момент взрыва прапорщик внутренней службы Дмитрий Неборский был на позиции ствольщика и находился в непосредственной близости от здания. Взрывной волной его отбросило на несколько метров. Коллеги обнаружили спасателя без сознания и до приезда медиков пытались реанимировать. Он был доставлен больницу, но спасти не смогли.

Ему было 40 лет, более 10 из них он отдал службе в рядах МЧС. Каким запомнят Дмитрия Неборского – смотрите здесь.

# происшествия # Взрыв газа # Фотофакт

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