Заражены не менее 6000 гектаров: из-за жуков на юге Беларуси объявлена чрезвычайная ситуация

Новости Беларуси. Из-за нашествия короеда на юге Беларуси объявлена чрезвычайная ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С такой массовой гибелью сосен лесники столкнулись впервые. Первыми забили тревогу в Лельчицком и Милошевичском лесхозах. К середине июля пораженные территории в Гомельской, Брестской и Минской областях составляют не менее 6000 гектаров.

Николай Годлевский, лесничий Чирковичского лесничества:

Происходит это очень стремительно. Буквально пару месяцев назад здесь был здоровый лес, хорошие насаждения. Началось все с поражения хвои, потом все дерево становится рыжее. И буквально за три недели вся хвоя опадает. Причина столь стремительной гибели леса – стволовые вредители. Вершинный и шестизубчатый короеды работают в тандеме: одни поражают нижнюю часть ствола, вторые – верхушку дерева. Результат такого сотрудничества – стопроцентная гибель сосны.

Владимир Усеня, профессор, заместитель директора Института леса НАН Беларуси:

Вершинный короед из списка ксилофагов Европы занимает шестое место по своей опасности. Мы предвидели образование очагов и на территории Беларуси. Но основное влияние на появление очагов вредителя оказали засухи. Три года засухи на юге Беларуси ослабили деревья настолько, что они не способны противостоять вредителям. Большую часть жизни короеды проводят внутри ствола, поэтому обработка лесов химикатами в борьбе с ними бесполезна.

Александр Добриян, СТВ:

Топором и огнем. Спасти белорусские сосновые леса могут только сплошные санитарные рубки. Только на Гомельщине до 1 августа предстоит вырубить ни много ни мало 4000 гектаров леса. На помощь работникам гомельских лесхозов уже пришли коллеги из Могилевской, Витебской и Гродненской областей. Для того, чтобы остановить рост очагов, зараженный лес нужно не только оперативно вырубать и вывозить, но и сжигать все древесные остатки. Работа колоссальная.