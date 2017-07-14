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Исцарапано все, даже стекла: в Уручье на припаркованные в арке жилого дома автомобили упала штукатурка

14 июля 2017 19:26
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Новости Беларуси. «Дождь из штукатурки» в Уручье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ночью на припаркованные в арке одного из жилых домов автомобили обрушилась обшивка.

Поврежденными оказались два транспортных средства. Автовладельцы вынуждены были отказаться от своих планов и с самого утра занялись оценкой ущерба. Многоэтажку по проспекту Независимости обслуживает товарищество собственников. Скорее всего, причиной ЧП стала погода.

Исцарапано все, даже стекла: в Уручье на припаркованные в арке жилого дома автомобили упала штукатурка-1

Владелец машины:
Сильный ветер был. Сама сетка просто была приклеена на глянец, не зафиксирована зонтиками. Под весом штукатурки при сильном ветре накрыло автомобиль полностью.

Ни одного живого элемента нет, исцарапано все, даже стекла.

Это будет решаться либо судом, либо взаимным договором. Товарищество не отказывает в помощи, но мы все прекрасно понимаем: тут виновно не товарищество, а именно застройщик.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, огородив опасную зону. Арку полностью очистили от штукатурки. Отремонтировать жилой дом должна организация-застройщик, к которой уже обратилось руководство товарищества собственников.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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