Прямой эфир

СК о смерти двух новорожденных и их матери после домашних родов в Березино

29 сентября 2017 12:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти двух новорожденных и их матери в Березино.

Как сообщает СК, 28 сентября в реанимацию была доставлена 29-летняя женщина, которую госпитализировали принудительно (она отказывалась от помощи медиков).

О тяжелом состоянии жительницы Березино сообщила родственница, которая и вызвала скорую помощь.

СК о смерти двух новорожденных и их матери после домашних родов в Березино-1

Фото: СК

Медики обнаружили у женщины признаки недавней родовой деятельности. Через некоторое время пациентка умерла в больнице. У нее дома были обнаружены тела двух новорожденных девочек.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Незамедлительно выбывшей по месту жительства роженицы следственно-оперативной группой обнаружены в квартире в ванной комнате два новорожденных ребенка женского пола без признаков жизни.

СК о смерти двух новорожденных и их матери после домашних родов в Березино-4

Фото: СК

Роженица не состояла на учете по беременности, скрывала свое положение и родила на дому. Известно, что она проживала с мужем и 6-летним сыном.

СК о смерти двух новорожденных и их матери после домашних родов в Березино-7


Фото: СК

Проводится проверка и ряд экспертиз. Устанавливаются причины смерти женщины и младенцев.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей # Татьяна Белоног

Другие новости рубрики

Все новости
Второклассник так впечатлился на уроке ОБЖ, что набрал 102 и сказал, что школа заминирована
28 сентября 2017 19:59

Второклассник так впечатлился на уроке ОБЖ, что набрал 102 и сказал, что школа заминирована

В Минском районе пьяный мужчина попал под колеса микроавтобуса
28 сентября 2017 15:43

В Минском районе пьяный мужчина попал под колеса микроавтобуса

СК установил личность девушки, тело которой нашли возле станции «Дружная» в Минске
28 сентября 2017 12:37

СК установил личность девушки, тело которой нашли возле станции «Дружная» в Минске