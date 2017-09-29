СК о смерти двух новорожденных и их матери после домашних родов в Березино

О тяжелом состоянии жительницы Березино сообщила родственница, которая и вызвала скорую помощь.

Как сообщает СК, 28 сентября в реанимацию была доставлена 29-летняя женщина, которую госпитализировали принудительно (она отказывалась от помощи медиков).

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти двух новорожденных и их матери в Березино.

Медики обнаружили у женщины признаки недавней родовой деятельности. Через некоторое время пациентка умерла в больнице. У нее дома были обнаружены тела двух новорожденных девочек.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

Незамедлительно выбывшей по месту жительства роженицы следственно-оперативной группой обнаружены в квартире в ванной комнате два новорожденных ребенка женского пола без признаков жизни.