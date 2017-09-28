Второклассник так впечатлился на уроке ОБЖ, что набрал 102 и сказал, что школа заминирована

Новости Беларуси. Недетская шутка: 8-летний ребенок сообщил о минировании одной из школ в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У класса был урок по основам безопасности жизнедеятельности, где рассказывали, что нужно делать и кому звонить в случае опасности. Мальчик буквально воспринял услышанное, набрал «102» и сообщил о якобы минировании школы.