В Белоозерске 12-летний мальчик погиб, выпав с балкона 5-го этажа

Новости Беларуси. Что стало причиной трагедии, предстоит выяснить следователям. По предварительной версии, 12-мальчик погиб по неосторожности.

По словам очевидцев, мальчик встал на балконное ограждение, взявшись руками за веревки для белья, но не сумел удержать равновесие и сорвался вниз.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

От полученных телесных повреждений он скончался при доставлении в больницу. В тот момент родители и две младшие сестры погибшего были дома. Ребенок один находился в зале, имеющем выход на частично застекленный балкон. В ходе осмотра установлено, что рядом с балконной плитой располагался металлический бидон. Справа в оконной раме имелся вытянутый металлический дюбель, при помощи которого крепилась проволока для сушки белья. Суицидальных намерений мальчик не высказывал. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для исследования изъят мобильный телефон и ноутбук, находившиеся в пользовании ребенка.