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Очередная подделка: покупатель в магазине в Гродно рассчитался фальшивой 20-рублевкой

01 августа 2016 16:20
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Новости Беларуси. Второй случай подделки деноминированных денег зафиксировали в Гродно. Специалисты установили, что купюра изготовлена в бытовых условиях при помощи копировально-множительной техники.

Управление Следственного комитета по Гродненской области:
В вечернее время 26 июля в одном из торговых объектов Гродно при перерасчете выручки работники обнаружили купюру достоинством 20 рублей Национального банка Республики Беларусь, 2009 года выпуска, с признаками подделки. В ходе осмотра места происшествия подозрительная банкнота была изъята и направлена для проведения экспертных исследований. Специалисты Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз установили, что она изготавливалась не предприятием, осуществляющим выпуск денежных знаков Республики Беларусь, а в бытовых условиях с использованием копировально-множительной техники. 

По факту изготовления и сбыта поддельной официальной денежной единицы возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.221 УК).

Первая поддельная банкнота была выявлена в Витебской области через две недели после деноминации. 48-летний житель города Глубокое рассчитался фальшивыми 20 рублями в магазине за пиво.

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# происшествия # Деноминация в Беларуси

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