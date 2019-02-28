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В Беларуси задержали криминального авторитета, которого разыскивала французская полиция

28 февраля 2019 07:53
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители задержали российского криминального авторитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разыскивался по линии Интерпола французской полицией за легализацию преступных доходов.

В Беларуси задержали криминального авторитета, которого разыскивала французская полиция-1

Во Франции он был заочно осужден к 10 годам лишения свободы. Известно, что свою преступную деятельность задержанный начал еще во времена Советского Союза. Мужчина сформировал и возглавлял организованную группу, совершавшую экономические преступления, вымогательства, мошенничества, торговлю оружием. Неоднократно судим за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

# Криминал # происшествия # Фотофакт

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