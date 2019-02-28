В Беларуси задержали криминального авторитета, которого разыскивала французская полиция

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители задержали российского криминального авторитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разыскивался по линии Интерпола французской полицией за легализацию преступных доходов.

Во Франции он был заочно осужден к 10 годам лишения свободы. Известно, что свою преступную деятельность задержанный начал еще во времена Советского Союза. Мужчина сформировал и возглавлял организованную группу, совершавшую экономические преступления, вымогательства, мошенничества, торговлю оружием. Неоднократно судим за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.