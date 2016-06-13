Два человека погибли на дорогах Минской области за выходные

Новости Беларуси. Два человека погибли на дорогах области за прошедшие выходные. В Минском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход, который, будучи на проезжей части в темное время суток, не был обозначен светоотражающими элементами. По факту возбуждено уголовное дело.

Трагедией закончилась поездка и молодого жителя столицы. Вблизи деревни Зембин мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, автомобиль перевернулся. Водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. Известно, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Все обстоятельства выясняются, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.