10,5 лет колонии за смерть новорожденного: в Бресте вынесли приговор матери-убийце

Новости Беларуси. В Бресте вынесли приговор матери, убившей собственного новорожденного ребенка. Суд приговорил ее к 10,5 годам тюрьмы.

Шокирующее преступление произошло в 2004 году. В мусорном контейнере областного центра нашли труп младенца. Эксперты установили: ребенок родился живым и здоровым. Следователи отрабатывали большой круг подозреваемых. Но выйти на след удалось лишь недавно благодаря случайности.

Женщина проходила по совершенно другому делу – избила своего сожителя. Экспертиза подтвердила – именно она мать убитого ребенка. Как выяснилось, во время беременности она не становилась на учет. Свое положение тщательно скрывала и от близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Лебедева, старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области:

В октябре 2004 года, ночью 15 октября, в туалете одного из общежитий родила ребенка, после чего непосредственно после родов ребенок родился доношенный, живой, без патологий, никаких патологий выявлено не было. После этого она закрыла отверстия рта и носа ребенку, затем завернула его в ткань, то есть ограничила доступ, поступление воздуха. Вследствие чего причиной смерти стала механическая асфиксия ребенка.