В Беларуси неизвестные из охотничьего ружья обстреляли «Газель» с клубникой

Новости Беларуси. Неизвестные на двух автомобилях преследовали «Газель», в которой предприниматели из Минска перевозили 500 кг клубники из Бресткой области. В какой-то момент в них стали стрелять из охотничьего ружья. Это произошло 12 июня примерно в 23.30 в Лунинецком районе Брестской области на автодороге граница РФ-Гомель-Кобрин и в Житковичском районе Гомельской области на автодороге Минск-Микашевичи.

К счастью, водитель и пассажир, оба жители Минска, не пострадали. По мобильному телефону они позвонили в милицию. Госавтоинспекторы начали преследовать правонарушителей на служебном автомобиле. Водители не подчинились законным требованиям об остановке транспортных средств и скрылись в неизвестном направлении.

В результате обстрела повреждены колеса, пассажирская дверь, регистрационный знак и задний фонарь «Газели».

СК по Гомельской области:

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты дробь, картечь, коробка из-под охотничьих патронов 16 калибра. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, совершивших противоправное деяние.

По предварительной информаций, хулиганами могут быть люди, с которыми предприниматели повздорили в одном из кафе в Брестской области.



Напомним, в мае в Минске водитель поливочной машины устроил обстрел, правда, не огнестрельный, а грязевой. Необычное ДТП произошло из-за необдуманного поступка водителя поливочной машины. Техника чистила дорогу, двигаясь в крайней левой полосе. На разделительном участке, под оградительными турникетами, за зиму скопилось довольно много дорожной грязи, камней, песка. Водитель направил поток прямо туда, и весь дорожный мусор с огромной силой вырвался на противоположную часть дороги, прямо на двигающиеся автомобили. В результате грязевое цунами серьёзно повредило 6 машин (смотрите видео).