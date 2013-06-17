20-летний парень чудом остался жив после падения с 15 этажа

Новости Новой Зеландии. «Родился в рубашке» – так говорят об удачливых людях. Том Стилвелл, 20-летний британец, похоже, пополнил ряды счастливчиков. Молодой человек, возвращаясь после вечеринки в свою квартиру на 14-м этаже здания в Окленде, обнаружил, что не может попасть внутрь.

Том разбудил соседку, живущую этажом выше, и попросил разрешения спуститься с её балкона. Она пустила подвыпившего британца внутрь. Молодой человек перелез через перила и буквально в считанные секунды, не удержавшись, сорвался вниз. Пролетев 13 этажей, Стилвелл упал на крышу двухэтажного строения, которое и спасло ему жизнь. Том сломал несколько костей, но главное, остался жив. Со слов друзей, молодой человек после падения был в состоянии шутить, а произошедшее он назвал досадной неприятностью.

Напомним, прошлой зимой похожий случай произошёл в Беларуси. В феврале гражданин России выпал с 10 этажа одного из жилых домов Минска и чудом остался жив. Врачи лечебного заведения, куда попал пострадавший после падения, отмечают: мужчине повезло, потому что он упал в сугроб с 10 этажа, получил тяжелые травмы, но совместимые с жизнью: переломы конечностей, переломы ребер (смотрите видео).