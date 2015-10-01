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Четыре машины разбиты на МКАД: 48-летний водитель спасал котят

01 октября 2015 17:45
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Новости Беларуси. Авария на Минской кольцевой. Серьезно повреждены четыре автомобиля.

Как сообщили в ГАИ, 48-летний водитель двигался по МКАД в сторону улицы Притыцкого и заметил нескольких котят у дороги.

Мужчина решил, что они могут выбежать на проезжую часть – их нужно спасти.

Четыре машины разбиты на МКАД: 48-летний водитель спасал котят-1

Мужчина остановил автомобиль в третьей полосе и включил аварийные огни. Он вышел из машины и хотел достать знак аварийной остановки, но не успел. За его автомобилем двигалась вторая машина, водитель притормозил и стал объезжать остановившийся автомобиль. Водители двух других автомобилей вовремя среагировать не успели. В результате четыре машины столкнулись, а одну из них вынесло на дорожные ограждения. 

К счастью, ни люди, ни котята не пострадали. А вот транспортные средства ожидает серьезный ремонт.

# Авария в Минске # авто # Фотофакт

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