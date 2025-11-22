Прямой эфир

В Польше начали операцию по охране критической инфраструктуры после повреждения железной дороги

22 ноября 2025 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Польше начали операцию по охране критической инфраструктуры после повреждения железной дороги. Во взаимодействии работают спецслужбы и Вооруженные Силы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше начали операцию по охране критической инфраструктуры после повреждения железной дороги-2

Уровень террористической угрозы на объектах транспортного сообщения в ряде воеводств Польши повышен до усиленного. Напомним, две попытки подорвать железнодорожные пути произошли на станциях «Мика» и «Голомб» по линии Варшава-Люблин 15 и 17 ноября. По предварительной информации, преступниками оказались двое украинцев. Известно, что после инцидента они скрылись в Беларуси. Накануне МИД нашей страны подтвердил, что Беларусь подключилась к поискам диверсантов. В случае их обнаружения – Минск уведомит польскую сторону.

# Польша

Другие новости рубрики

Все новости
Латвия занимает 4-е место в ЕС по уровню бедности
21 ноября 2025 17:29

Латвия занимает 4-е место в ЕС по уровню бедности

Фази: план ЕС по Украине приведет к вечной войне с РФ
21 ноября 2025 14:10

Фази: план ЕС по Украине приведет к вечной войне с РФ

Землетрясение магнитудой 5,7 потрясло Бангладеш – есть погибшие
21 ноября 2025 13:55

Землетрясение магнитудой 5,7 потрясло Бангладеш – есть погибшие