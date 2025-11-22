В Польше начали операцию по охране критической инфраструктуры после повреждения железной дороги. Во взаимодействии работают спецслужбы и Вооруженные Силы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень террористической угрозы на объектах транспортного сообщения в ряде воеводств Польши повышен до усиленного. Напомним, две попытки подорвать железнодорожные пути произошли на станциях «Мика» и «Голомб» по линии Варшава-Люблин 15 и 17 ноября. По предварительной информации, преступниками оказались двое украинцев. Известно, что после инцидента они скрылись в Беларуси. Накануне МИД нашей страны подтвердил, что Беларусь подключилась к поискам диверсантов. В случае их обнаружения – Минск уведомит польскую сторону.