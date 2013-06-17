В Шкловском районе трое парней сожгли пенсионера вместе с автомобилем

Новости Беларуси. В жестоком убийстве подозреваются трое парней. Одному из них 19, двух другим – по 16 лет. Тело пенсионера 1945 года рождения было обнаружено в лесном массиве в сожженной личной автомашине.



По предварительной версии, преступление было совершено 11 июня. После совместного распития спиртных напитков три собутыльника зарезали пенсионера, а потом отвезли тело в лес и сожгли.

К слову, старший из подозреваемых имеет судимость за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений. Как сообщает пресс-служба МВД Беларуси, подозреваемые задержаны, проводится расследование.

Напомним, жуткое убийство произошло минувшей весной в Борисове. Внук задушил родного деда, обмотал скотчем и спрятал в диване. Тело обнаружили только через четыре дня.

Случай убийства близких родственников в Беларуси, к сожалению, далеко не первый. Так, в 2009 году в Лидском районе брат убил брата молотком, 39-летний мужчина от многочисленных травм головы скончался. В 2010 году в Витебске 28-летняя падчерица убила отчима. В Гомеле в 2012 году произошло заказное убийство предпринимателя и его матери, «заказчиком» оказался сын убитого.

Зверское убийство 2-летнего ребёнка в Жодино в январе 2013 года до сих пор вызывает резонанс мировой общественности. Мальчику перерезали горло. Трагедия произошла в доме у бабушки. В квартире находились бабушка мальчика и ее сожитель. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.