Заключённые, сбежавшие из волковысской колонии, задержаны

Новости Беларуси. ЧП в Гродненской области. Из исправительной колонии города Волковыска сбежали трое заключенных. Мужчины были осуждены на незначительные сроки, за время отбывания наказания зарекомендовали себя с положительной стороны, поэтому они пользовались правом передвижения без конвоя.

В день побега заключенные привлекались на строительные работы в здании рядом с исправительной колонией. На очередную проверку они просто не явились.

Мотив побега пока остается не ясным. Большую часть своих сроков они уже отсидели и пользовались доверием у руководства колонии.

Ориентировки беглецов уже разосланы во все райотделы милиции. К их поиску приступили правоохранители по всей республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Мирон, первый заместитель начальника управления департамента исполнения наказания МВД Республики Беларусь:

Данные лица были осуждены к двум годам лишения свободы (двое) и трем годам (один). Работали они на объекте реконструкции здания, прилегающего к ИК-11. Обнаружено их отсутствие было в момент очередной проверки.

Обновлено 19.06.2013

Трое беглецов из волковыской колонии задержаны. На «беглецов» вывела служебная собака. Рецидивистов арестовали вблизи деревни Большое Можейково. Сопротивления они не оказывали. Известно, что сбежавшие пытались добраться до родственника одного из них в надежде, что тот поможет перебраться в безопасное место.

Их поймали сегодня около 11:30 в Щучинском районе (смотрите видео). Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, в поимке беглецов помогли сообщения от граждан, которые активно поступали в милицию.

Виталий Мирон, Первый заместитель начальника управления департамента исполнения наказания МВД Республики Беларусь по Гродненской области:

В районе деревни Большое Можейково, Щучинского района, были задержаны трое осуждённых, совершивших побег из ИК-11 15 июня. При задержании сопротивления они не оказали. В настоящее время проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают от 2 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас преступники доставлены в изолятор временного содержания Волковысского РОВД.