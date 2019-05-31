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В Беларусь пытались незаконно ввезти бивни мамонта

31 мая 2019 13:47
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Новости Беларуси. В Беларусь пытались незаконно ввезти бивни мамонта возрастом не менее 10 тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грузовой автомобиль с контрабандой на трассе Москва-Минск перехватили полицейские.

В Беларусь пытались незаконно ввезти бивни мамонта-1

При обыске в машине были обнаружены более 60 мешков с палеонтологическими материалами. Разрешительных документов на вывоз культурных ценностей у водителя не оказалось.

В Беларусь пытались незаконно ввезти бивни мамонта-4

Ценный груз правоохранители изъяли и отправили на палеонтологическую судебную экспертизу. Позже выяснилось, что два образца имеют особую культурную ценность, их примерная стоимость превышает 650 тыс. российских рублей.

В Беларусь пытались незаконно ввезти бивни мамонта-7

# История # происшествия # Фотофакт

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