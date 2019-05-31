Новости Беларуси. В Беларусь пытались незаконно ввезти бивни мамонта возрастом не менее 10 тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грузовой автомобиль с контрабандой на трассе Москва-Минск перехватили полицейские.

При обыске в машине были обнаружены более 60 мешков с палеонтологическими материалами. Разрешительных документов на вывоз культурных ценностей у водителя не оказалось.