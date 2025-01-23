В Индии поезд насмерть сбил 12 человек – они выпрыгивали из вагонов другого состава

В Индии поезд насмерть сбил 12 человек, выпрыгнувших из другого состава из-за слуха о пожаре. Еще несколько получили травмы, рассказали в программе Новости «24 часа».

По предварительным данным, внутри одного из вагонов появились искры и пассажиры запаниковали. Они потянули за цепь аварийной остановки, а некоторые из них спрыгнули на рельсы. В это же время по соседнему пути проходил другой состав. На место происшествия был отправлен аварийно-спасательный поезд.