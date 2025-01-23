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В Индии поезд насмерть сбил 12 человек – они выпрыгивали из вагонов другого состава

23 января 2025 06:34
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В Индии поезд насмерть сбил 12 человек, выпрыгнувших из другого состава из-за слуха о пожаре. Еще несколько получили травмы, рассказали в программе Новости «24 часа».

В Индии поезд насмерть сбил 12 человек – они выпрыгивали из вагонов другого состава-2

По предварительным данным, внутри одного из вагонов появились искры и пассажиры запаниковали. Они потянули за цепь аварийной остановки, а некоторые из них спрыгнули на рельсы. В это же время по соседнему пути проходил другой состав. На место происшествия был отправлен аварийно-спасательный поезд.

# Индия

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