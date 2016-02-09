В Баварии лоб в лоб столкнулись два поезда: около десятка человек погибли, более ста - ранены

Новости Германии. Крупная железнодорожная авария в немецкой Баварии. 10 человек погибли, еще не менее 150 пострадали. Поезда столкнулись буквально лоб в лоб. Скорее всего, к катастрофе привела человеческая беспечность.

Железнодорожная авария на юге Германии произошла рано утром. Примерно в половине седьмого по местному времени. Уже буквально через 20 минут после столкновения поездов на место ЧП прибыла первая бригада спасателей. Их работа осложнялась тем, что авария произошла в лесу. Доступ к поездам был ограничен. Раненых доставляли в больницу на вертолетах.

Точных данных о пострадавших и погибших пока нет. По последней информации, число раненых уже превысило сто человек. Около десятка погибли. Специалисты не исключают, что число жертв аварии может возрасти. Многие находятся в критическом состоянии.

Юрген Талмер, представитель полиции Верхней Баварии:

Травмированные люди были извлечены из вагонов. Затем их доставили на вертолете в соседний пункт сбора. И уже оттуда раненых перевезли в ближайшие больницы.

Точные причины аварии пока неизвестны. По одной из версий, к трагедии привела случайность. На этом участке дороги – крутой поворот. Машинисты не сбавили скорость, а когда заметили друг друга, просто не успели затормозить. В результате поезда столкнулись лоб в лоб. Один машинист погиб. Другой разыскивается баварской полицией. Версия теракта не рассматривается.

Александер Добриндт, министр транспорта Германии:

Поезда столкнулись на очень высокой скорости, хотя в этом месте максимальная - около 100 км/ч. Я просто шокирован тем, что увидел на месте катастрофы. Поезда просто пронзили друг друга. Кабина второго локомотива полностью разорвана.

На месте катастрофы сейчас работают правоохранители. Полиция уже обнаружила два черных ящика. Третий находится в деформированной части поезда. После его извлечения станет известна полная картина произошедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.