В Беларуси продолжается проверка домов, где используются газовые водонагреватели

Новости Беларуси. По рекомендации Следственного комитета по всей Беларуси продолжается проверка домов, где используются газовые водонагреватели. Ими были оборудованы помещения, в которых в течении нескольких недель в стране погибли 8 человек.

Угарный газ, образовавшийся в результате горения природного, называют основной причиной смерти двух семей в Борисове и женщин в кафе в Слуцке. Причем работницы общепита стали жертвами отравления, когда контрольные органы уже забили тревогу после борисовской трагедии. Окончательные итоги расследования Следственный комитет обещает озвучить позже. В ведомстве оба дела находятся на особом контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.