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24-летний житель Лидского района за $500 заказал убийство своей бывшей жены

09 февраля 2016 10:05
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Новости Беларуси. 500 долларов за убийство жены. 24-летний житель городского поселка Березовка Лидского района «заказал» свою бывшую жену. Он нашел киллера и даже передал 100 долларов в качестве аванса. Однако преступление предотвратили сотрудники милиции.

Вероятно, «киллером» оказался сотрудник правоохранительных органов. Заказчик задержан. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Мотивы, толкнувшие мужчину на преступление, устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Убийство

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