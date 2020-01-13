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В Барановичском районе тело рыбака было обнаружено в водоёме

13 января 2020 12:20
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Новости Беларуси. 11 января в Барановичском районе мужчина отправился на рыбалку и не вернулся. 

Как сообщает УСК по Брестской области, 40-летний житель Барановичей ушёл рыбачить. Когда мужчина не вышел на связь, его родственники забеспокоились и обратились к милиционерам. 

На следующий день водолазы обнаружили тело гражданина в водоёме на территории Барановичского района. 

По факту гибели человека проводится проверка, назначено проведение судмедэкспертизы. 

Зимой 2019 года в Витебской области утонули несколько рыбаков. 

У мужчин не было никаких средств спасения – подробности здесь

# Утопления # происшествия

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