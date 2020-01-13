В Барановичском районе тело рыбака было обнаружено в водоёме

Новости Беларуси. 11 января в Барановичском районе мужчина отправился на рыбалку и не вернулся.

Как сообщает УСК по Брестской области, 40-летний житель Барановичей ушёл рыбачить. Когда мужчина не вышел на связь, его родственники забеспокоились и обратились к милиционерам.

На следующий день водолазы обнаружили тело гражданина в водоёме на территории Барановичского района.

По факту гибели человека проводится проверка, назначено проведение судмедэкспертизы.

Зимой 2019 года в Витебской области утонули несколько рыбаков.