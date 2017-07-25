9 человек, среди них двое детей: белорусы пострадали в тройном ДТП под Киевом
Новости Беларуси. Белорусы пострадали в ДТП в Украине. На трассе Киев-Одесса столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, машина с белорусскими номерами выехала на встречную полосу, в результате чего и произошла авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы связались с пресс-службой полиции Киевской области. И вот что стало известно.
Николай Жукович, руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции Киевской области:
Пострадали 3 автомобиля, и в них находились граждане Беларуси. 9 человек. Все они, слава Богу, живы, но получили травмы разной степени. Среди этих девяти человек было двое детей. Дети госпитализированы в больницу села Гребинки Васильковского района. Взрослые скорой помощью были доставлены в больницу Белой церкви. Полиция открыла уголовное производство за фактом ДТП. Мы ведем расследование.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, эксперты и медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.