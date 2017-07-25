9 человек, среди них двое детей: белорусы пострадали в тройном ДТП под Киевом

Новости Беларуси. Белорусы пострадали в ДТП в Украине. На трассе Киев-Одесса столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, машина с белорусскими номерами выехала на встречную полосу, в результате чего и произошла авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы связались с пресс-службой полиции Киевской области. И вот что стало известно.