Прямой эфир

9 человек, среди них двое детей: белорусы пострадали в тройном ДТП под Киевом

25 июля 2017 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы пострадали в ДТП в Украине. На трассе Киев-Одесса столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, машина с белорусскими номерами выехала на встречную полосу, в результате чего и произошла авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы связались с пресс-службой полиции Киевской области. И вот что стало известно.

9 человек, среди них двое детей: белорусы пострадали в тройном ДТП под Киевом-1

Николай Жукович, руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции Киевской области:
Пострадали 3 автомобиля, и в них находились граждане Беларуси. 9 человек. Все они, слава Богу, живы, но получили травмы разной степени. Среди этих девяти человек было двое детей. Дети госпитализированы в больницу села Гребинки Васильковского района. Взрослые скорой помощью были доставлены в больницу Белой церкви. Полиция открыла уголовное производство за фактом ДТП. Мы ведем расследование.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, эксперты и медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

# происшествия # Фотофакт # Авария

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в Гродно: мужчина переливал горючее рядом с зажженной газовой плитой
25 июля 2017 11:22

Пожар в Гродно: мужчина переливал горючее рядом с зажженной газовой плитой

Конструкция рухнула вниз с третьего этажа: подробности обрушения балкона в центре Минска
24 июля 2017 19:07

Конструкция рухнула вниз с третьего этажа: подробности обрушения балкона в центре Минска

«Задержали 34-летнего минчанина, который в туалете ресторана удерживал 9-летнего мальчика и приставал к нему»
24 июля 2017 17:04

«Задержали 34-летнего минчанина, который в туалете ресторана удерживал 9-летнего мальчика и приставал к нему»