В Барановичах женщина во время конфликта нанесла знакомому смертельный удар ножом в шею

Новости Беларуси. В Барановичах женщина нанесла знакомому удар ножом в шею. Ранение оказалось смертельным.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось ночью третьего января. В гости к 37-летней местной жительнице пришел 31-летний знакомый.

Они распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между мужчиной и женщиной произошла ссора. В ходе нее хозяйка дома ударила гостя ножом в шею. Мужчина скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщина задержана.

Проводятся неотложные следственные действия, назначен ряд экспертиз.

В конце декабря минувшего года в Дзержинске были убиты пожилые супруги.