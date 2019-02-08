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В Барановичах задержаны подозреваемые в убийстве ребёнка в 2015 году

08 февраля 2019 11:37
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства новорождённого в Барановичах несколько лет назад.  

Как сообщает УСК по Брестской области, 10 июня 2015 года рабочая Барановичского ЖКХ нашла в мусорном контейнере тело ребёнка. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», однако найти подозреваемых по горячим следам не удалось.  

Позже в том же году эксперты УГКСЭ выделили генотип ребенка и матери. При сверке генотипов с имевшимися образцами в базе данных совпадений не обнаружилось.  

Через некоторое время у 47-летнего жителя Барановичей были взяты биологические образцы, чтобы проверить мужчину на предмет причастности к грабежу. Генотип гражданина совпал с генотипом погибшего ребёнка.  

После этого было установлено, что во время смерти ребёнка фигурант сожительствовал с 34-летней женщиной. Экспертные исследования показали, что эти два человека являются родителями погибшего малыша.  

Мужчина и женщина задержаны, расследование продолжается.  

Осенью 2018 года в Гродно была задержана местная жительница.  

Женщина подозревалась в оставлении ребёнка в мусорном контейнере – подробнее здесь.  

# Гибель детей # происшествия

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